V Tržiču lani več ločitev kot porok

Med lanskim letom so v Tržiču našteli več ločitev kot porok. Na skupno življenjsko pot je stopilo samo 35 parov, med katerimi se jih je samo sedem odločilo za cerkveno poroko. Lansko zelo nizko število porok je seveda tudi posledica pandemije; številni pari so se odločili za odložitev poroke na boljše čase, ki jih na žalost še vedno ni na obzorju.V

Zanimiva je primerjava z letom 1997, ko se je v Tržiču poročilo kar 199 parov, medtem ko se je za razvezo odločilo 15 parov in za ločitev 20. Lani so v matično knjigo tržiške občine vpisali 9 razvez in 9 ločitev; poleg teh se je na sodišču razvezalo še drugih dvajset parov, tako da je v občini skupno bilo 38 razvez in ločitev. Medtem ko je število porok upadlo, je število novorojenčkov v skladu s trendom iz zadnjih let. Lani se je v tržiški občini rodilo 270 otrok; 115 je bilo dečkov, 155 pa deklic.