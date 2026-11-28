Migracije sestavlja množica srečnih in tragičnih zgodb, za vsako številko je človek s svojimi težavami in življenjskimi načrti. Tega se dobro zaveda kolektiv Menti Libere, ki od leta 2015 v okviru projekta MigrArt zbira pričevanja in zgodbe beguncev z balkanske poti.

Svoje ugotovitve je kolektiv predstavil tudi v Trstu, na razstavi v dvorani tržaške grške skupnosti Xenia. Na ogled bo še jutri med 10. in 19. uro in v ponedeljek med 16. in 19. uro.

Razstavo sestavlja več etap, ki sledijo poti beguncev do Evrope. Prvi je na vrsti odhod od doma, postojanko »krasi« cela vrsta nahrbtnikov. Zanimivo je pričevanje Mohameda iz Sirije, ki pravi, da ob rojstvu vsak od nas dobi karte, dokumente in potni list, od katerih je odvisno življenje vsakogar. Le da so karte Sirca, s katerimi bo igral življenjsko partijo, posebej slabe. Na postojanki je videti tudi pripomočke, s katerimi begunci iz Turčije priplujejo na grški otok Lezbos: kdor si ne more privoščiti rešilnega jopiča, nase nadene zračnico za avtomobilsko gumo.

Postojanko o mejah sestavlja kovinska mreža, prav taka, kot jo najdemo na vzhodnih mejah Evropske unije. Mejah, kot je tista med Bolgarijo in Turčijo, kjer poteka »igra« med nasilnimi policisti, begunci in tihotapci. Na dnevnem redu so nasilni dogodki, pretepanja in prisilne vrnitve ljudi v Turčijo, v brk mednarodnim predpisom, ki beguncem zagotavljajo možnost vložitve prošnje za mednarodno zaščito. Na tej postojanki je na stenskem zemljevidu tudi izrisana balkanska pot, na tabli ob njem pa piše, da je bilo neregularnih prehodov meje na Balkanu leta 2015 764.000, lani pa 12.500.

Poseben poudarek je na razstavi namenjen tudi begunskim taboriščem, krajem, ki jih zaznamujejo ločevanje družin ter psihološko in fizično izživljanje nad ljudmi. Taborišče Moria na otoku Lezbos na primer razpolaga s premajhnim številom sanitarij. Eno stranišče mora uporabljati 72 ljudi, medtem ko bi moralo ene sanitarije po standardih Visokega komisariata za begunce pri Združenih narodih (UNHCR) uporabljati največ 20 ljudi.

Predzadnjo postajo ponazarja desetmetrski zavitek papirja, ki so ga aktivisti odnesli na pot in na njem zbirali pričevanja in risbe migrantov. Zadnja postaja pa je namenjena prikazu sprejemanja beguncev in humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo z nudenjem hrane in zdravil. Med njimi je tudi tržaško društvo Linea d’ombra.