V Tržiču na prehodu za pešce zbil dijakinjo

Danes okrog 8. ure je v Ulici Valentinis v Tržiču avtomobil podrl 18-letno dijakinjo zavoda Sandro Pertini, ki je prečkala cesto na prehodu za pešce nedaleč od svojega šolskega poslopja. Voznik, 30-letni moški, ji je takoj priskočil na pomoč, kmalu so na kraj prihiteli karabinjerji iz Štarancana in reševalci. Dijakinji, ki je utrpela močan udarec v glavo in doživela pretres možganov, so nudili najnujnejšo pomoč v tržiški bolnišnici, nato so jo s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer je prestala kirurški poseg.