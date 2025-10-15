VREME
Sreda, 15 oktober 2025
V Tržiču na prehodu za pešce zbil dijakinjo

Osemnajstletnica je utrpela močan udarec v glavo in doživela pretres možganov, s helikopterjem so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico

Tržič
15. okt. 2025 | 16:09
    Helikopter službe 118, fotografija je simbolična (ARHIV)
Danes okrog 8. ure je v Ulici Valentinis v Tržiču avtomobil podrl 18-letno dijakinjo zavoda Sandro Pertini, ki je prečkala cesto na prehodu za pešce nedaleč od svojega šolskega poslopja. Voznik, 30-letni moški, ji je takoj priskočil na pomoč, kmalu so na kraj prihiteli karabinjerji iz Štarancana in reševalci. Dijakinji, ki je utrpela močan udarec v glavo in doživela pretres možganov, so nudili najnujnejšo pomoč v tržiški bolnišnici, nato so jo s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer je prestala kirurški poseg.

