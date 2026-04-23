V Tržiču odprli novi center zavoda INPS

Približati so se želeli uporabnikom. To je bilo načelo, na podlagi katerega so se pri zavodu INPS odločili za odprtje prve medpokrajinske izvedenske medicinske službe v Italiji, ki je včeraj zaživela na sedežu območne enote pokojninskega zavoda v Tržiču. Uporabnikom iz Tržaške, Goriške in tudi Spodnje Furlanije po novem ne bo več treba nujno na pregled v centre, ki so pristojni za posamezno pokrajino, saj jih bodo lahko usmerili tudi na tržiški sedež v Ulici Valentinis, če je njim bližji.Tržič, ki leži med Trstom, Gorico in Vidmom, naj bi postal osrednja točka mreže, s katero želijo poenostaviti dostop do izvedenskih postopkov in zmanjšati razdalje, ki jih morajo opraviti uporabniki. Storitve bodo namenjene starejšim, osebam s hudimi gibalnimi težavami in bolnikom z degenerativnimi kognitivnimi motnjami.