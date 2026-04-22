Za tekstilne odpadke iščejo trajnostne rešitve

V času, ko se količina odvrženega tekstila iz leta v leto povečuje zaradi modelov hitre mode in kratke življenjske dobe oblačil, postaja nujno razviti sisteme, ki omogočajo ponovno uporabo, recikliranje in zmanjševanje tekstilnih odpadkov. Tega se dobro zavedajo tudi v komunalnem podjetju Isontina Ambiente, ki se bo odvrženemu tekstilu posvetilo v okviru evropskega projekta Texclim.

Včeraj je palači Ritter v Gorici potekalo uvodno srečanje s projektnimi partnerji. Uvodoma je spregovoril direktor podjetja Isontina Ambiente Giuliano Sponton, ki je pojasnil, da je bilo doslej ravnanje s tekstilnimi odpadki nekoliko zapostavljeno, pri čemer je treba opozoriti, da se je v zadnjih letih njihova količina povsod povečala. In koliko je sploh tekstilnih odpadkov na območju, kjer deluje podjetje Isontina Ambiente? »Točnega podatka še nimamo, saj je doslej odvrženi tekstil končal v vreče z ostalimi suhimi odpadki. Poleg tega so mnogi odrabljena oblačila dostavljali v rumene zabojnike, za katere nismo skrbeli neposredno mi. Spričo povedanega je nov projekt Texclim zelo pomemben, saj nam bo omogočil, da se prvič resneje posvetimo tekstilnim odpadkom, da ocenimo, koliko jih je, in da pripravimo prve ukrepe za ravnanje z njimi,« je poudaril Giuliano Sponton.

Na včerajšnji predstavitvi je projektne partnerje nagovoril tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. »Gorica in Nova Gorica sta lani nosili naziv Evropske prestolnice kulture. Med področji, ki smo jim posvetili posebno pozornost, ni bila samo kultura, med njimi je bilo tudi okolje, saj smo prepričani, da gre za izredno pomembno temo. Tudi zaradi tega sem še posebno zadovoljen, da se bo podjetje Isontina Ambiente posvetilo vozlu tekstilnih odpadkov, ki vse bolj aktualen, seveda tudi na Goriškem,« je poudaril Ziberna.

Projekt vreden 900 tisoč evrov

Med projektnimi partnerji je podjetje Etra, ki skrbi za zbiranje odpadkov na območju med Padovo in Vicenzo, družba Abfallwirtschaft Tirol Mitte iz bližine Innsbrucka in univerza uporabnih znanosti iz Salzburga. »Še posebej smo zadovoljni, da je podjetje Isontina Ambiente vodilni partner projekta, ki je skupno vreden 904.318 evrov, pri čemer bomo 682.098 evrov črpali iz evropskega sklada Fesr,« je poudaril Sponton in pojasnil, da je projekt usmerjen v razvoj tehničnih rešitev za ravnanje s tekstilnimi odpadki.

»Pomemben del aktivnosti bo predstavljalo sistematično zbiranje podatkov in informacij, kar bo omogočilo boljše razumevanje tega kompleksnega področja,« je poudaril Sponton in pojasnil, da projekt podpira tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki sodeluje kot partner brez finančnega vložka. »Eden ključnih ciljev je razvoj prenosljivega modela, ki temelji na dobrih praksah in bi bil lahko uporaben tudi v drugih okoljih. Poleg tega si bomo v okviru projekta prizadevali tudi za širjenje nove kulture in poglobljeno razumevanje tekstilne in modne industrije. Ključno vlogo bo imelo ozaveščanje, saj je treba ljudi seznaniti z vplivom na okolje tekstilnih odpadkov in še posebej hitre mode,« je še povedal Giuliano Sponton.