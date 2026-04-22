EPICenter v Novi Gorici bo v četrtek, 23. aprila ob 19. uri gostil predstavitev projekta uradnega programa EPK Najdi svoj grob, ki se ukvarja z raziskovanjem avstro-ogrskih vojaških pokopališč ter nemške in italijanske kostnice na soški fronti.

V letih 2005-2007 je bilo skupaj s Tolminskim muzejem raziskanih deset vojaških pokopališč v zgornjem Posočju, v zadnjih letih pa se v fundaciji Poti miru v Posočju skupaj z ZRC SAZU posvečajo raziskovanju te teme na južnem delu fronte. Konec leta 2025 je zaživela nova spletna baza padlih vojakov na soški fronti, ki trenutno predstavlja sezname pokopanih vojakov na vojaških pokopališč na Goriškem in Krasu.

Dosedanje delo in raziskovanje vojaških pokopališč na fundaciji bo predstavil zgodovinar Mihael Uršič, sodeloval bo tudi Igor Dolenc, raziskovalec zgodovine zaledja prve svetovne vojne na tržaškem Krasu. Predstavila bosta tudi sezname padlih vojakov ter prakse iskanja podatkov za uporabnike, med katerimi so pretežno potomci padlih vojakov.

Sledila bo projekcija dokumentarnega filma Niso letele ptice v režiji Anje Medved in Nadje Velušček. Film je nastal leta 1999, ko je bilo še mogoče spregovoriti z devetdesetletniki, ki so v času soške fronte bili otroci. Nastala je pripoved o vojni, ki pa bolj kot o smrti spregovori o življenju in o tistem prainstinktu, ki nas žene, da pomagamo živečim bitjem v stiski. Njihovi spomini na začetek vojne, na odhod v begunstvo in na vračanje v porušene domove so namreč polni takšnih z življenjem prežetih trenutkov.

Spomini goriški beguncev

Vodilo raziskave filma je bila publikacija Pregnani, v kateri je avtor Vili Prinčič zbral spomine goriških beguncev iz prve svetovne vojne. Njihova pričevanja v filmu dopolnjujejo družinske fotografije in drugi pisni viri: zapisi avstrijske vojne dopisnice Alice Schalek, dnevnik Goričanke Lucie Bortolotti, spomini pisatelja Alojzija Resa in članki iz tedanjega dnevnega časopisja.

Dragocen dokument so tudi arhivski filmski posnetki porušene Gorice in fotografije z zemljo zravnanih okoliških vasi.