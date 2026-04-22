Na Cerju slovesno odprli Carsus Trail

Slovesnosti se je udeležila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, mednarodna krožna pot je nastala na pobudo občin iz Slovenije in Italije

    Na Cerju slovesno odprli Carsus Trail
    Pohodniška pot je dolga 103 km, sestavlja jo šest etap prek sedmih občin v Sloveniji in Italiji( Javni zavod Miren Kras )
    Na Cerju slovesno odprli Carsus Trail
    Pot označujejo markacije v obliki srčka( Javni zavod Miren Kras )
    Na Cerju slovesno odprli Carsus Trail
    Pohodniško pot so otvorili župani sedmih občin in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar( Javni zavod Miren Kras )
Carsus Trail, Zeleno srce Krasa, je mednarodna krožna daljinska pot, ki je po silovitem požaru leta 2022 nastala na pobudo sedmih obmejnih občin iz Slovenije in Italije ter ob podpori donatorjev. Novo pohodniško pot so slovesno predali namenu danes na svetovni dan Zemlje na Cerju.

Čezmejno pohodniško pot sestavlja šest etap v skupni dolžini 103 km. S prepoznavnim srčkom markirane poti vodijo skozi sedem obmejnih občin (Miren-Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Komen, Nova Gorica, Doberdob, Devin - Nabrežina in Sovodnje ob Soči ob reki Vipavi, preko polj, skozi gozdove in vinograde ter čez razgledne vrhove. Informacijske etapne table ob poti razkrivajo posebnosti krajine ter največje naravne in kulturne znamenitosti. Pohodnik stopa po varovani naravi omrežja Natura 2000, poseben občutek pa dajejo spremljajoči znameniti suhi zidovi, uvrščeni na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Med znamenitostmi na poti najdemo med drugim Mirenski Grad, Štanjel, Devinski grad in Rilkejevo pešpot, Doberdobsko jezero ter topniško galerijo na Brestovcu.

Slovesnosti se je udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. »​​​Carsus Trail je živi spomenik brezmejnega partnerstva. Ko danes stopamo po teh 103 kilometrih, ne stopamo le po kraškem kamnu, temveč po poti, ki so jo dobesedno tlakovale roke več kot 6.000 prostovoljcev, ki so gasili Kras in po požaru pogozdovali območje,« je povedala. Poleg županov občin Miren-Kostanjevica, Komen, Nova Gorica in Renče-Vogrsko, so bili z italijanske strani prisotni še Igor Gabrovec, župan Občine Devin - Nabrežina, župan Občine Doberdob Peter Ferfoglia in župan Občine Sovodnje Luca Pisk.

