V Doberdobu imajo novo občinsko odbornico

Doberdobski župan Peter Ferfoglia je v prejšnjih dneh imenoval novo članico občinskega odbora. Giulio Cernic, ki je pred velikonočnimi prazniki odstopila, bo nadomestila 33-letna Giulia Bressan, ki je bila na volitvah pred dvema letoma izvoljena v občinski svet na listi Slovenske skupnosti.

Kot njena predhodnica bo Giulia Bressan skrbela za kulturo in dogodke, šport in izobraževanje, medtem ko bo resorja za socialno-zdravstvene storitve in odnose z javnostmi prevzel sam župan. Giulia Bressan bo skrbela tudi za mladino in društva, odbornika Albano Marusic in Lamberto Soranzio pa ohranjata dosedanje pristojnosti: prvi je zadolžen za teritorij, urbanizem, energijo ter javne in zasebne gradnje, drugi, ki je hkrati podžupan, pa za proračun, davke, premoženje in tehnično-vzdrževalno službo.

Pooblaščena svetnika

Župan Ferfoglia se je ob tem odločil, da bo za pomoč na nekaterih področjih pooblastil občinska svetnika iz vrst večine. Greta Lefons (Zaživimo Občino - Viviamo il Comune) bo sledila projektom za starejše občane, družine in socialno kohezijo, Marjan Brecelj (Slovenska skupnost) pa bo zadolžen za zgodovino, lokalni spomin, spomenike in zgodovinsko dediščino.