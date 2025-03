V Tržiču štirje županski kandidati

Tržiški volivci in volivke bodo na občinskih volitvah, ki bodo 13. in 14. aprila, izbirali med štirimi županskimi kandidati. Desna sredina bo s petimi listami podprla dosedanjega občinskega odbornika Luco Fasana, leva sredina pa s štirimi deželnega svetnika Demokratske stranke Diega Morettija. Bou Konate, častni predsednik islamskega središča Darus Salaam, se bo volivcem predstavil na čelu liste, na kateri so samo priseljenci, tržiški trgovec Rudj Pecikar pa s podporo raznih članov nekdanjega odbora No Green Pass.

61-letnega Fasana podpirajo liste Liga FJK za Salvinija premierja, Bratje Italije - Nacionalno zavezništvo, Il popolo della famiglia, Cisint per Monfalcone - Fasan sindaco in Naprej, Italija, 56-letnega Morettija pa liste Monfalcone civica e solidale, Demokratska stranka, Insieme per Moretti in Progressisti per Monfalcone. 65-letni Rudj Pecikar, ki mu je v prejšnjih dneh pri zbiranju podpisov priskočil na pomoč goriški občinski svetnik Franco Zotti in je bil v preteklosti aktiven v vrstah Lige, lahko računa na podporo liste Insieme liberi, medtem ko lista Italia plurale kandidira 63-letnega inženirja po rodu iz Senegala Boua Konateja, ki ga je nekdanji levosredinski župan Gianfranco Pizzolitto leta 2001 imenoval za občinskega odbornika. Na listi Italia plurale so samo priseljenci; dvanajst jih je rojenih v Bangladešu, štirje v Senegalu ter po eden v Maroku oz. Pakistanu.