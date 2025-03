V Tržiču volilna kampanja stopa v živo

Volilna kampanja v Tržiču stopa v živo. Svojo kandidaturo sta doslej napovedala dosedanji občinski odbornik Luca Fasan, ki ga bo podprlo pet desnosredinskih list, in deželni svetnik Diego Moretti, ki se bo volivcem in volivkam predstavil s podporo štirih levosredinskih list. Volitve bodo kot znano na sporedu v nedeljo in ponedeljek, 13. in 14. aprila. Oba dneva bo možno glas oddati od 7. do 22. ure, in sicer s ciljem, da se omogoči glasovanje tudi pripadnikom judovske skupnosti, saj bo v nedeljo, 13. aprila, judovska velika noč.

Štetje glasov se bo začelo v torek, 15. aprila, ob 8. uri. V Tržiču bo na sporedu drugi krog volitev samo, če nihče od kandidatov v prvem krogu ne bo presegel 40 odstotkov glasov, kar sicer predstavlja spremembo glede na dosedanje izvedbe občinskih volitev v Furlaniji - Julijski krajini. Za spremembo se je desnosredinska večina v deželnem svetu odločila med lanskim letom.