V Tržiču žalujejo za dojenčico

V Tržiču in zlasti znotraj tamkajšnje bangladeške skupnosti žalujejo za štirimesečno Rahido, ki je umrla v prometni nesreči, do katere je prišlo v soboto zvečer na avtocesti A34 v Sovodnjah.

Dojenčica se je peljala v avtomobilu tipa Chrysler voyager s svojim očetom Mohammadom Ibrahimom Hossainom, mamo Sharmin in sedemletnim bratom; v njihovo vozilo, namenjeno proti Gorici, je trčil avtomobil tipa Audi Q5, ki ga je upravljal goriški odvetnik Giulio Mosetti, sicer predsednik nogometnega društva Pro Gorizia in županski kandidat Oljke leta 2007. V nesreči je dojenčica utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na prizorišču nesreče; poškodovala sta se tudi njena mama in oče, ki so ju peljali na zdravljenje v videmsko bolnišnico. Bratec je utrpel lažje poškodbe, tako da je že zapustil bolnišnico. Mosetti se v trčenju ni poškodoval.