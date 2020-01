Ob zaključku preiskave, ki so jo karabinjerji izvedli v sodelovanju z lokalno policijo, so v Tržiču v prejšnjih dneh zaprli šest masažnih salonov. Zaseg treh centrov za dobro počutje so odredile sodne oblasti, ostale tri pa so zaprli na podlagi izsledkov karabinjerjev, ki so odkrili številne kršitve zdravstvenih in drugih predpisov. Enega kitajskega državljana so aretirali zaradi izkoriščanja prostitucije.