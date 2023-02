V Turčijo se odpravljata tudi Goričan Andrea Leban in psička Lamù

Na pot v Turčijo, ki jo je prizadel katastrofalen potres, se danes odpravljajo tudi trije gasilci iz Furlanije - Julijske krajine. To so Andrea Leban iz goriškega, Marco Tomasella iz tržiškega in Marco Borrello iz pordenonskega gasilskega poveljstva. Na prizadeto turško območje na meji s Sirijo bodo odpotovali s svojimi psi reševalci, ki so izurjeni tudi za iskanje v ruševinah.

»Jutri zjutraj (danes, op.p.) bomo v jutranjih urah odšli v Mestre, od koder bo konvoj vozil reševalcev odpeljal v smeri Pise. Tam se bomo vkrcali na vojaško letalo in odpotovali v Turčijo. Pošiljajo nas na jugovzhod, na mejo s Sirijo,« je za Primorski dnevnik povedal Leban. Skupaj z omenjenima Tomasello in Borrellom bo zastopal FJK v italijanski srednji ekipi za iskanje in reševanje ob potresih v urbanih okoljih USAR (angl. Urban Search and Rescue). »Zamenjali bomo ekipo, ki je bila na prizorišču potresa v teh prvih dneh. Menim, da nas bo okrog 70. V Turčiji naj bi ostali kakih 6 ali 7 dni,« je še pojasnil Leban. Pri iskanju trupel – in, upamo, tudi preživelih – v ruševinah se bo naslanjal na voh svoje psičke Lamù (gre za avstralsko ovčarko), njegovemu kolegu Tomaselli pa bo pomagala labradorka Nikita.