V učilnicah zaenkrat le polovica dijakov

Pouk je včeraj stekel tudi na tehniškem polu Cankar-Vega-Zois v Puccinijevi ulici v Gorici, vendar le za nekaj več kot polovico dijakov treh tehniških smeri. »Dijaki četrtih in petih razredov vseh treh tehniških zavodov so trenutno na delovni praksi pri raznih podjetjih; začeli so 2. septembra in bodo na praksi ostali tri tedne, tako da se je pouk dejansko že začel le za dijake prvih treh razredov,« pojasnjuje nova ravnateljica tehniškega pola Mara Petaros in dodaja, da je dvanajst dijakov zadnjih dveh letnikov turistične smeri zavoda Žige Zoisa ravnokar v Sankt Peterburgu, kjer bodo v okviru projekta izmenjave preživeli študijski teden na šoli 574. Dijaki so odpotovali v torek in so že javili, da se v Rusiji imajo zelo lepo.

