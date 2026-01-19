V ujmi v Goriških brdih po oceni občine za 13 milijonov evrov škode

Novembrska ujma je v Goriških brdih po prvih ocenah občinske komisije povzročila za približno 13 milijonov evrov škode. Škoda na komunalni in cestni infrastrukturi je ocenjena na 7,5 milijona evrov, na kmetijskih površinah in vodotokih pa na po tri milijone evrov. Škodo bo sedaj ocenila še slovenska državna komisija. Kot je danes po zaključku zbiranja prijav objavila briška občina, je bilo največ prijav škode na kmetijskih zemljiščih, skupno 230. Sledijo ji prijave škode na lokalni infrastrukturi, vseh so našteli 50, prijav škode na objektih je bilo 28, prijav škode na vodotokih pa 20.

Takoj po ujmi so pomoč občini obljubila vsa pristojna slovenska ministrstva. Podlaga za dodelitev pomoči ob poplavah in zemeljskih plazovih bo uradna ocena škode, ki jo bo potrdila vlada. Ta mora preseči prag za razglasitev naravne nesreče, določen v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč.

Neurje s poplavami in zemeljskimi plazovi je Goriška brda prizadelo 16. in 17. novembra lani. Večjo škodo so takrat utrpeli tudi na italijanski strani, v Versi in Bračanu.