V varni sobi za odvisnike tveganja manjša

V Novi Gorici odpirajo v četrtek, 14. novembra, varno sobo za uživanje drog. Odvisniki si bodo tako lahko drogo vbrizgavali pod nadzorom, dobili bodo sterilni material, nudili jim bodo strokovne pogovore z namenom postopnega odvajanja.

»Razsežnost uporabe drog in z njo povezana zasvojenost zrcalijo družbo in čas, v katerem živimo. Stiske zasvojenih že dolgo presegajo uporabnike same in so v vsej tragiki vidne na ulicah naših mest, kjer skupaj sobivamo in živimo. Po desetletjih prizadevanj številnih deležnikov na področju drog in zasvojenosti je tudi v Sloveniji prišel čas, da najranljivejšim uporabnikom drog omogočimo prostor in možnost zmanjševanja tveganih vedenj in škode, ki za posameznika in družbo nastaja kot posledica uporabe drog,« pravijo pri društvu ŠENT in z zadovoljstvom naznanjajo, da je zdaj skupnost Nove Gorice z Goriško varno sobo bogatejša.

Manj tveganja

Varna soba je program zmanjševanja škode, ki je namenjena populaciji uporabnikov prepovedanih drog z visokim tveganjem. Osnovni namen varne sobe je v doseganju in odgovoru na potrebe te posebej ranljive skupine uporabnikov, katerih potreb znotraj obstoječega javno zdravstvenega sistema ni mogoče ustrezneje nasloviti. Hkrati lahko ti uporabniki predstavljajo veliko obremenitev za lokalno okolje in skupnost. »S storitvami, ki jih ponujamo v varni sobi, lahko najučinkoviteje in neposredno vplivamo na zmanjševanje zdravstvenih tveganj, posredno pa tudi na tveganja, ki jih obravnavamo znotraj socialno varstvenega ter kazensko pravnega področja obravnave. Poleg tega se uporaba drog iz javnega prostora umakne v zasebni ter hkrati nadzorovan prostor, kar zmanjšuje možnost izpostavljenosti širše javnosti, vključno s tveganji, ki posledično nastajajo z uporabo drog v javnem prostoru,« razlagajo pri društvu ŠENT.