Malvazija v pristanu s kolesi in sicilskim vinom

Od Krasa do vulkanov. S tem geslom bi lahko povzeli letošnjo Malvazijo v pristanu, tradicionalno poletno pokuševalsko doživetje. Dogodek, ki ga prirejajo LAS Kras, Občina Milje in Društvo vinogradnikov s Krasa, bo na sporedu v petek med 18.30 in 22.30, poleg tukajšnjih malvazij bodo gostje lahko okusili tudi sicilska vina.

V Portiču svetega Roka bo svoje proizvode letos predstavilo štirideset vinarjev s Krasa, iz Brega, Istre, Brd, Vipavske doline ter drugih bližnjih območij. »Pisana paleta vin, ljudi in vinorodnih območij je že pred dogodkom pritegnila veliko zanimanja, saj je bilo v predprodaji prodanih že skoraj 400 vstopnic,« poudarjajo pri LAS Kras. Organizatorji spominjajo, da so podrobnejše informacije in vstopnice na voljo na spletni strani www.trieste.green.

Med morjem in vulkani

Posebnost letošnje izvedbe bo povezava s Sicilijo. Obiskovalci bodo namreč lahko pokusili tudi malvazije z otoka Lipari. »Gre za zanimivo srečanje dveh vinskih svetov - Sredozemlja in severnega Jadrana -, ki razkriva, kako različno se lahko ista vinska sorta izrazi glede na pokrajino, podnebje in vinarjevo delo,« so dodali pri LAS Kras.

Novost letošnje Malvazije v pristanu bo kolesarska ekskurzija. Podjetje FunActive prireja voden izlet z odhodom iz Trsta, plovbo z ladjo Delfino Verde do Milj ter kolesarsko vožnjo po okolici istrskega mesteca. Pot se bo zaključila na Malvaziji v pristanu. Informacije in prijave na www.trieste.green.

Cena vstopnice na pokušnjo znaša 30 evrov, kar vključuje degustacijo vseh malvazij. V vstopnino so vključeni tudi trije žetoni po dva evra, ki jih obiskovalci lahko uporabijo za nakup kulinaričnih dobrot (druge žetone za hrano lahko kupijo posebej).

Organizatorji obiskovalcem svetujejo prihod z javnim prevozom, do kraja pokušnje peljeta avtobusni liniji 7 in 27, iz Trsta v Milje pa številka 20. Sicer bo poskrbljeno za brezplačen prevoz med parkiriščem Alto Adriatico in Portičem svetega Roka. Za njegovo rezervacijo se morajo interesenti oglasiti na trieste.green@galcarso.eu. Odhodi s parkirišča Alto Adriatico proti portiču so predvideni vsakih 30 minut med 17.30 in 19.30, v nasprotno smer pa vsakih 30 minut med 21. in 23. uro.