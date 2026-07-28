V Borovih vrstah se obetajo številne spremembe

Trst Pri Boru se v zakulisju že pripravljajo na novo sezono v košarkarski C-ligi. Svetoivanski klub je v minuli sezoni dosegel obstanek, v katerega je po zelo slabem začetku marsikdo dvomil. Igralski kader bo v primerjavi z lanskim močno spremenjen.

Ekipo je zaradi edinstvene ponudbe, ki jo je prejel iz San Donaja (prav tako v C-ligi), že zapustil srbski krilni košarkar Strahinja Vasiljević. Boru se je pridružil v začetku januarja in s svojim s prefinjenim strelskim občutkom (15 tekem, povprečje 17,1 točke) odločno pripomogel k obstanku moštva trenerja Saše Krčalića. Slednji ostaja na Borovi klopi. Ob Vasiljeviću zapuščata Bor še Matteo Finatti in perspektivni Daniel Maurel, ki bosta, kot vse kaže, celo prenehala z igranjem košarke. Vprašljiv je tudi položaj izkušenega centra Devila Medizze.

Borovo vodstvo ima torej zahtevno delo pri sestavi ogrodja članske ekipe za sezono 2026/27. Dres svetoivanske ekipe bo oblekel Goričan Lucas Jakin, ki prihaja od Jadrana. Njegova želja je bila, da bi na igrišču vendarle dobil večjo minutažo, kot jo je imel v zadnjih sezonah v meddeželni B-ligi. Bor je za zdaj v svoje vrste zvabil še 21-letnega organizatorja igre Giulia Maiolo in pet let starejšega branilca Luco Pauletta. Oba sta v minuli sezoni z miljsko Venezio Giulio dosegla napredovanje iz deželne divizije 1 v C-ligo. Pri Boru bi radi ekipo okrepili z vsaj še enim visokim igralcem.