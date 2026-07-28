Obračun nedeljskega usada bi bil lahko veliko hujši

»Še nikoli v življenju nisem slišal tako strašnega ropota,» je včeraj zjutraj za pultom bara v Ulici Giulia svoje občutke obujal Luca. Na pločniku, nekaj metrov stran od njegovega bara Sara, leži velik kup kamenja, ki je v nedeljo zvečer, okrog 21. ure, prihrumel na cesto. Porušil se je namreč velik podporni zid pod Ulico dello Scoglio in pod sabo pokopal nekaj avtomobilov. K sreči samo te.

Strma ulica, ki se vzpenja proti sedežu tržaške univerze, je do nadaljnjega zaprta za promet, po spodnji Ulici Giulia pa v višini nakupovalnega središča in sedeža finančne policije promet začasno poteka izmenično. Včeraj so nastajali zastoji, promet je bil upočasnjen, ureja ga semafor. Po napovedih tržaške podžupanje Serene Tonel naj bi ga čim prej odpravili: Ulica Giulia je namreč strateška prometnica, nenazadnje je to tudi eden od dostopov do katinarske bolnišnice, zato je priporočljivo, da se tu ne ustvarjajo zastoji.

Da bi bil lahko obračun nedeljskega usada veliko hujši, so včeraj v Ulici Giulia komentirali mnogi, ki so opazovali veliko vrzel v zidu. Težki kamni so namreč prihrumeli na pločnik, na katerem pa k sreči v tistem trenutku ni bilo nikogar. »Ko močno dežuje, nihče ne hodi po tem pločniku, ker je bolj kot pločniku podoben reki,« je pojasnil upravitelj bara Sara. »Tako je bilo tudi v nedeljo zvečer.« Ob lokalni policiji in gasilcih so na kraj sicer prispele tudi njihove specializirane enote s psi, da bi preverile, ali je kdo ostal zasut pod kamenjem. Iskalna akcija je bila k sreči neuspešna.

Gmotna škoda pa je velika.Ob zidu so porušene tudi stopnice, ki so povezovale obe ulici. Kamenje je padlo na parkirane avtomobile in poškodovalo vsaj tri vozila. Podrlo je kandelaber ulične svetilke, s kamenjem je na tla prihrumel tudi velik železni okvir za lepljenje plakatov. S sosednjega se je včeraj še smejala priljubljena gledališka igralka Ariella Reggio.