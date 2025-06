V skladišču kmetijskega podjetja v Vilešu so danes ponoči gorele bale sena. Gasilci so na prizorišče prišli približno ob 1.40. Preprečili so, da bi se požar razširil še v ostali dve skladišči, v katerih so bile ravno tako shranjene bale sena.

Zgorelo je približno sto bal sena. Vzrok požara še ni znan, poškodovanih oseb ni bilo. Posredovanje gasilcev se je zaključilo okoli 8.30.