V vinarstvu je oral ledino, med prijatelji je pustil sled

Živijo! Z lepo slovensko besedo pozdraviš prijatelja, ko ga srečaš. In zares veliko je bilo prijateljev, ki so se v torek zbrali v dvorani UGG v Gorici, da bi nazdravili v spomin na Stanka Radikona. Ob šesti obletnici smrti je njegova družina poskrbela za res prijeten dogodek.

Šotor bi bil pretesen

Na dan Stankovega rojstnega dne, 20. decembra, so pred leti kar na posestvu na Oslavju postavili šotor in se družili s prijatelji in znanci, da bi se skupaj spomnili človeka, ki je naš prostor in ves vinarski svet zaznamoval z iznajdljivostjo, daljnovidnostjo, ljubeznijo do domače zemlje in domačih ljudi, trmo in uspehom. Skupaj s prijateljem in sosedom Joškom Gravnerjem je Stanko Radikon pred več kot dvajsetimi leti zaoral v ledino pri razvoju vinarstva v Brdih in v svetu nasploh. Spoštljiv odnos do zemlje, negovanje prsti in vinogradov, trdo delo, naraven pristop v kleti in vztrajnost so privedli do preboja maceriranih vin in oslavske rebule v sam vrh enologije. Pri obeh je bil Stanko v prvi vrsti, prava gonilna sila. Pri tem so mu bili ob strani prijatelji in sosedje, akterji današnje zlate poti oslavske rumene rebule, in tudi Kmečka zveza, saj je Stanko nekaj let predsedoval njenemu goriškemu delu. Z uspehom in širitvijo trga na vse celine je Stanko spoznal veliko ljudi; mnogi med njimi so postali njegovi prijatelji. Radikon, in po tem mu sledijo tudi sinovi, je najprej izpostavil človeški, prijateljski odnos, šele kasneje je prišel na vrsto biznis.

Žena Suzy ter sinovi Saša, Ivana (danes uspešno vodita posestvo) in Savina so se pred leti odločili za organizacijo dogodka Živijo! Memorial Stanko Radikon. Za letošnjega, četrtega po vrsti, so izbrali primernejšo lokacijo. Šotor na posestvu bi bil zdaleč premajhen, da bi lahko sprejel vse, ki so se želeli pokloniti Stankovemu spominu. Dvorana UGG v središču Gorice se je izkazala kot odlično prizorišče za tovrstne dogodke.

Prijatelje in vinske navdušence je pričakovalo 46 vinarskih posestev z Oslavja, iz sosednjih briških vasi, s Krasa, s slovenske in hrvaške Istre ter iz raznih italijanskih dežel, nekaj krajevnih pivovarn in žganjarn, pet izvrstnih obrtnikov okusa in sedem restavracij. Obiskovalec, bolje rečeno Radikonov prijatelj, je lahko poskusil preko sto izvrstnih vin ter ob tem imel na voljo vrhunske prigrizke od treh popoldne tja do večera.

25 dražbenih lotov

Izkupiček dogodka je bil namenjenem dobrodelnim namenom, in sicer združenju za redke bolezni Azzurra. Izkupiček za pomoč in raziskovanje je precej obogatila tudi dražba steklenic, ki so jih darovali prisotni vinarji in gostinci. Dražbenih lotov je bilo kar 25, tako da sta voditelja Damjan in Marko Klanjšček imela kar zahtevno delo.

Dražbo je zaključila kar živahna prodaja izjemne redkosti, verjetno še edine obstoječe steklenice ene med prvih uspešnic Stanka Radikona, magnum steklenica merlota letnik 1988, vina, ki z leti samo pridobi na kakovosti. Pred slovesom je Ivana Radikon ponudila vsem prisotnim kapljico iz petlitrske steklenice rebule, ki jo je oče Stanko napolnil ob njenem rojstvu pred petindvajsetimi leti. Nežno, polno, izvrstno, danes še kako sveže vino, katerega bi na slepo le zelo redki spoznali letnik. Zares enkratno in izjemno, kot ves dogodek. Živijo, Stanko, do prihodnjega leta!