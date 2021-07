V Vogrščku se je utopil moški

V akumulacijskem jezeru Vogršček se je v nedeljo popoldne utopil 68-letni moški. Po doslej zbranih podatkih je moški nekaj po 17. uri sedel na surf desko in z njo v sedečem položaju veslal proti sredini jezera. Po približno pol ure je moški iz neznanega vzroka padel s surf deske v jezero. Kmalu zatem je stekla iskanja akcija. Poleg novogoriških policistov so bili na kraj napoteni poklicni gasilci in potapljači JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Pri iskanju moškega na delu akumulacijskega jezera, kjer so ga očividci nazadnje videli, pa so se jim pridružili tudi štirje potapljači Društva za podvodnedejavnosti Soča.

Potapljači so pregledovali območje in dno akumulacijskega jezera tudi spomočjo čolna in sonarja. Nekaj po 21. uri so potapljačinašli moškega približno sto metrov od obale in izvlekli iz vode. Zdravnica NMP ZD Nova Gorica je na kraju potrdila smrt pokojnega in odredila sanitarnoobdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo ugotovilinatančen vzrok smrti. Prav tako je bila na kraju s strani svojcev potrjenanjegova identiteta.