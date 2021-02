V vrtcih beležijo manj vpisov, na osnovnih šolah pozitivni podatki

Posledice padca demografske krivulje, ki so se že lani poznale pri vpisih v slovenske vrtce na Goriškem, so letos še bolj izrazite. Vrtce Večstopenjske šole Gorica letos obiskuje 192 otrok, od katerih jih je 70 vpisanih v prvi letnik: v prihodnjem šolskem letu bo skupno število otrok 181, prve letnike pa bo obiskovalo 50 otrok. Tudi Večstopenjska šola Doberdob, kjer so že lani zabeležili padec vpisov v prve letnike, bo prihodnje leto imela manj otrok v vrtcih: skupno jih bo 119 (letos jih je 146), prve letnike bo obiskovalo 33 otrok. Podatkom za vrtce obeh večstopenjskih šol gre prišteti še vpise v jaslična oddelka, o katerih pišemo posebej.

Pozitivnejše podatke beležijo na osnovnih šolah, kjer bo obe večstopenjski šoli obiskovalo več prvošolcev, pri skupnem številu otrok ne bo velikih sprememb. Pet prvih razredov na goriških osnovnih šolah bo obiskovalo 66 otrok, medtem ko jih je letos 61. Prvošolcev na štirih osnovnih šolah doberdobskega ravnateljstva pa bo 54; letos jih je šest manj. Večstopenjska šola Gorica bo pridobila enega otroka, saj bo od letošnjih 343 prešla na 344, Večstopenjska šola Doberdob pa bo izgubila štiri otroke. Letos jih je 263, prihodnje šolsko leto jih bo 259.