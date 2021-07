V vrtcu izbruhnil požar

V kromberškem vrtcu Čriček je včeraj dopoldan izbruhnil požar. V objektu k sreči ni bilo otrok in zaposlenih, saj je vrtec v času poletnih počitnic zaprt, so se pa v njem odvijala obnovitvena dela. Zagorelo je med prenovo tal v eni od igralnic. Enega od treh prisotnih delavcev, ki je zaradi vdihavanja dima izgubil zavest, so prepeljali v šempetrsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti.

Po prvi oceni je zaradi požara v dveh igralnicah, hodniku in inventarju nastala velika materialna škoda, so sporočili iz novogoriške policijske uprave.