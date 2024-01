V vrtcu v Pevmi bodo gostili malčke iz Šentilja

Skupina otrok iz Šentilja, starih pet oz. šest let, se bo maja mudila na tridnevnem obisku v Pevmi, kjer se bo udeležila raznih dejavnosti skupaj s sovrstniki iz pevmskega vrtca Pikapolonica.

Malčke bosta spremljali vzgojiteljici Ksenija Breg in Barbara Škerlec, ki so ju v Pevmi gostili od torka do včerajšnjega dne, da bi se skupaj pripravili na majski obisk.

V Mreži gozdnih vrtcev

Do stika med vzgojnima ustanovama iz Šentilja in Pevme je sicer prišlo, ker sta obe vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki deluje pod okriljem inštituta za gozdno pedagogiko iz Kamnika.

»Vrtec iz Šentilja je pred časom dobil tudi akreditacijo Erasmus+. Pred kratkim sta se vzgojiteljici Ksenija Breg in Barbara Škerlec mudili na Finskem, o svoji izkušnji pa sta za člane Mreže gozdnih vrtcev pripravili predavanje. Zdaj smo ju gostili še v Pevmi, saj sta nas pred časom vprašali, če bi tudi sami sodelovali pri projektu in seveda smo predlog z veseljem sprejeli. Maja bomo tako v našem vrtcu tri dni gostili skupino otrok iz Šentilja,« napoveduje vzgojiteljica iz vrtca v Pevmi Laura Hvalič, po kateri bodo maja otroci iz Šentilja sodelovali z malčki iz Pevme pri vseh dejavnostih, ki jih izvajajo v vrtcu oz. v sosednjem pevmskem gozdu - kot se seveda spodobi za gozdni vrtec, v katerem si za otrokov motorični in kognitivni razvoj še posebej prizadevajo z igro v naravi.