V Vrtojbi ne bo več smrdelo po katranu

Asfaltna baza v Vrtojbi bo prenehala z delovanjem in se bo preselila na območje Laž pri Razdrtem, kjer družba Kolektor CPG že ima svoj proizvodni obrat.

S slovenskega ministrstva za okolje, podnebje in energijo so včeraj pojasnili, da v Vrtojbi že desetletja deluje asfaltna baza Kolektor CPG, ki zaradi svoje lege v neposredni bližini stanovanjskih območij povzroča številne okoljske in bivanjske težave prebivalcem. Civilna iniciativa Vrtojba že več let opozarja na nepravilnosti, pomanjkanje dovoljenj in neučinkovitost pristojnih organov, pri čemer si krajani prizadevajo za trajno rešitev, ki bi jim omogočila življenje v zdravem okolju, skladno z zakonodajo in načeli pravne države.

»Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z investitorjem pristopilo k iskanju primernejše lokacije in v začetku leta 2025 izdalo odločbo, da se asfaltna baza preseli na območje Laž, kjer bodo upoštevani vsi pogoji za varstvo okolja in zdravja ljudi,« so še sporočili z ministrstva in napovedali, da bo jutri dopoldne ob asfaltni bazi potekala novinarska konferenca, na kateri »bodo predstavljeni dosedanji postopki, ugotovitve in naslednji koraki za zagotovitev, da se delovanje obstoječe baze v Vrtojbi dokončno preneha ter se prebivalcem omogoči dostojno in varno bivalno okolje«.

Na novinarski konferenci bodo spregovorili slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, direktor podjetja Kolektor CGP Kristjan Mugerli, predstavnik Civilne iniciative Vrtojba Miloš Nemec in poslanka državnega zbora Mirjam Bon Klanjšček.

Čezmejni okoljski vozel

Na težavno sobivanje z asfaltno bazo in na njene čezmejne izpuste sta skupaj s Civilno iniciativo Vrtojba večkrat opozorila tudi krožek EkoŠtandrež in goriški odbor okoljevarstvenega združenja Legambiente. Da smrad po katranu, ki uhaja iz asfaltne baze, dosega tudi Štandrež, je pred tremi leti potrdila tudi deželna okoljska agencija Arpa.