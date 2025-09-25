V Zagraju karabinjerji aretirali 23-letnika s ketaminom

Karabinjerji iz Foljana in Redipulje so v noči na soboto, 13. septembra, v bližini železniške postaje v Zagraju aretirali 23-letnega domačina zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil.

Ko jih je zagledal, je poskusil pobegniti, pri čemer je odvrgel zavoj. V njem so našli približno devetnajst gramov sintetične droge ketamin.

Karabinjerji so preiskali tudi njegov dom in zasegli še manjši odmerek hašiša ter precizno tehtnico za pripravo odmerkov. Moškega so prepeljali v goriški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.