V zgodovino dveh Goric bomo lahko tudi »pokukali«

Ponuditi želijo vpogled v bogato in raznoliko goriško zgodovino. In to dobesedno. V okviru projekta Cross Stories, ki ga izvajata Kulturni center Lojze Bratuž iz Gorice kot vodilni in SNG Nova Gorica kot projektni partner, bodo v goriškem in novogoriškem mestnem središču v kratkem začeli uresničevati čezmejno kulturno-zgodovinsko pot, ki bo tako turistom kot tudi domačinom nazorno pripovedovala o goriškem prostoru nekoč in danes. Zaznamovalo jo bo enajst kovinskih stebričkov, nekakšnih daljnogledov, ki bodo postavljeni na pomenljivih točkah.

Devet jih bodo postavili na območju Občine Gorica, dva pa bosta v Novi Gorici. Seznam stebričkov na italijanski strani meje je v prejšnjih dneh z odlokom odobrila Občina Gorica, potem ko so predlagatelji prejeli zeleno luč tudi z Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK. Zeleno luč so za ostala dva stebrička že prižgali tudi na novogoriški strani.

Goriški »daljnogledi« bodo postavljeni v grajskem naselju (v bližini Hiše Rassauer), na križišču med Raštelom, Drevoredom D’Annunzio in Cavourjevim trgom, na Trgu sv. Antona oz. nasproti Palače Strassoldo, na Verdijevem korzu (v smeri proti Verdijevemu gledališču), nasproti Ljudskega vrta (v smeri proti Trgovskemu domu), na Travniku, v Carduccijevi oz. Gosposki ulici, Na Kornu oz. Trgu De Amicis ter na Trgu Evrope / Transalpina. V Novi Gorici bo en stebriček v bližini Eda centra, drugi pa v Erjavčevi ulici pri stavbi nekdanje opekarne - t. i. frnaže.

Nekoč in danes

Kako pa bodo našteti »teleskopi« sploh delovali? »Na vsakem stebričku bodo štiri kukala. Skozi prvo vidimo stavbo, trg ali ulico s prostim očesom, skozi spodnje pa je vidna fotografija Gorice ali Nove Gorice, posneta s točno iste perspektive oz. točke, kjer se nahaja totem, vendar v drugem zgodovinskem obdobju. Ob vsakem kukalu se nahaja letnica in je natisnjen kratek opis v slovenščini, italijanščini in angleščini. Pri raziskovalnem delu smo zbrali ogromno fotografskega in drugega arhivskega gradiva, ki smo ga digitalizirali,« za Primorski dnevnik pove Daniela Klanjscek, odgovorna za organizacijo in projekte v KC Bratuž, ter izpostavi, da je kot zgodovinski svetovalec pri projektu sodeloval zgodovinar Renato Podbersič, medtem ko se je zamisel porodila Jasmin Kovic, ki je tudi koordinatorka projekta. Za oblikovanje besedil je poskrbel Alex Devetak, za grafično oblikovanje Neža Kravos.

Med zanimivostmi Daniela Klanjscek omeni novogoriški »daljnogled« ob Eda centru. »Totem bo usmerjen proti kraju, kjer je nekoč stal veličasten vhod starega goriškega pokopališča. Arhitektka Neža Kravos je s pomočjo načrtov inženirja de Claricinija, ki smo jih pridobili iz Državnega arhiva v Gorici, oblikovala rekonstrukcijo fotografije z nekdanjim portalom, ki se je dvigal na območju blizu sedanjega Eda centra. Poleg rekonstrukcije bodo lahko obiskovalci skozi kukalo videli tudi posnetek vhoda med šesto soško bitko leta 1916, ko so se spopadi odvijali kar na območju pokopališča. Pogled zastirajo barikade. Eksplozije bomb so uničevale nagrobnike in spomenike ter iz zemlje razkrivale posmrtne ostanke pokojnih,« razlagajo iz KC Bratuž.

Ob samih stebričkih, ki bodo opremljeni s QR kodami, bodo za turistično pot pripravili tudi zemljevide in drugo gradivo. »Gradivo in informacije, tako za zgodovinsko pot kot tudi za Ljubkino pot, bomo ponujali tudi v centru Bratuž, ki bo tudi sam postal neke vrste turistična info točka. S tem projektom smo obiskovalcem mesta in širši javnosti, tudi mladim, želeli predstaviti bogato zgodovino našega prostora, in to na trajen način, ki bi segal čez leto 2025,« zaključi Daniela Klanjscek.