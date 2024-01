Vabijo na štiri sprehode po slovenski Gorici

Katera sta goriški Stari in Novi trg? Kako naselju Borgo San Rocco rečemo v slovenščini? Ste se kdaj vprašali, na koga spominja ogromna cedra na Goriščku? Kje pa sploh je Gorišček? Na navedena in mnoga druga vprašanja odgovarja vodnik Slovenski obrazi Gorice - Po sledeh tisočletne prisotnosti, ki ga je pred kratkim izdala Zveza slovenskih kulturnih društev. Besedilo je napisal Aldo Rupel, uredila ga je Jasna Simoneta. Novost bodo uradno predstavili v ponedeljek, 5. februarja, ob 18.30 v Trgovskem domu.

Za vodnik, ki je izšel na 32 straneh in v treh jezikih - slovenščini, italijanščini in angleščini -, so se pri ZSKD zavzeli v pričakovanju na čezmejno Evropsko prestolnico kulture 2025 in z željo, da bi prispevali k ozaveščanju o jezikovni in narodnostni raznolikosti Gorice. Kot piše v spremni besedi, ponujajo vodik s slovenskim doživljanjem prostora in zgodovine, »da bi mlajše generacije slovenske narodne skupnosti v Italiji, italijansko govoreče prebivalstvo in državljani sosednje Slovenije bolj celovito dojeli dejansko stanje«. Namenjen je seveda tudi turistom, ki bodo lahko med obiskom Gorice spoznali tudi kraje in vsebine, ki opozarjajo na zakoreninjenost slovenske prisotnosti v mestu.

Bralce vabijo, da Gorico spoznavajo skozi štiri sprehode v treh smereh. Na njih vodnik opozarja na kraje, spomenike, plošče, stavbe in vsebine, ki so povezani s tisočletno prisotnostjo Slovencev v Gorici. Sprehod A se začenja na letališču, sprehod B v Štandrežu, sprehod C pri Severni postaji, sprehod D pa v Podgori: vsi se zaključijo na Travniku. V priročni publikaciji je na voljo zemljevid z označenimi ulicami in trgi, bogato je tudi slikovno gradivo. Fotografije sta prispevala Silvan Pittoli in Carlo Sclauzero. Vodnik prinaša še dragocen seznam slovenskih poimenovanj ulic in okolišev v goriški občini, ki jih je vredno prebrati in tudi uporabljati. Mnoga namreč tvegajo, da tonejo v pozabo, z njimi pa izginjajo tudi delci goriške preteklosti in njene večplastne identitete.

Vodnik, ki je izšel v nakladi 500 izvodov za vsak jezik, sta finančno podprli Dežela Furlanija - Julijska krajina in Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V Trgovskem domu ga bosta predstavila Aldo Rupel in Jasna Simoneta. Koordinacija projekta je potekala v goriškem uradu ZSKD, besedila je lektorirala Sara Terpin. Za oblikovanje je poskrbel Studio Link, za tisk pa Grafica Goriziana.