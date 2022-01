Vadili so tudi na skupnem trgu

Po dolgem premoru se v soboto, 8. januarja, spet vrača na oder gledališka skupina kulturnega društva Sovodnje. Člani so se za novo komedijo dogovorili že januarja 2020, a niso vedeli, kaj je svet čakalo v kasnejših mesecih. Od takrat naprej so tudi sovodenjski gledališčniki morali prestati marsikaj: vaje so med pandemijo potekale po spletu, v času popolnega zaprtja države, ko člani iz Slovenije niso smeli čez mejo in obratno, pa kar na Trgu Evrope. Med vsem tem časom so se nekaterim članom rodili otroci, drugi pa so začeli univerzitetno študijsko pot izven dežele. V prejšnjih mesecih je skupina končno lahko spet doživela »normalne« vaje na odru: vse je bilo nared in dogovorjeno za premiero v mesecu decembru, a kaj, ko jo je korona spet zagodla z raznimi karantenami. A kjer je volja, tam je pot, tako da bo skupina po dveh letih dogodivščin v kratkem le uprizorila novo predstavo.

Skupino, ki jo še vedno sestavljajo Peter in Erik Figelj, Nika Tomsič, Saša Klanjšček, Alida Passon in Jožef Pipan, so obogatili povratek Ksaverije Plesničar, ki je odigrala lik Avrelije v predstavi Avrelija se vrača, ter nova obraza – Tina Balta in Veronika Vizintin. Režija ostaja v rokah Kristine Di Dio, za tehnični del skrbijo že izkušeni David Di Giovanna, Alessio Martinelli in Rudi Petejan. Skupina se je tokrat preizkusila s komedijo Nobelovega nagrajenca Daria Foja Pleskarji nimajo spominov. Gre za farso, enodejanko, z bogatim in šaljivim dogajanjem na odru. Igralci so temeljito naštudirali besedilo in posamezne vloge, pa tudi nenadne scenske preobrate, premike in »cirkuški« vrvež posameznih dejanj.

Pleskarja Aldo in Giovanni vstopita v hišo, da bi se lotila prenavljanja prostorov. Sprejme jih enigmatična vdova, ki za domačimi stenami skriva precej nenavadno »rutino«. Med prenavljanjem v stanovanje vdre tudi župan, ki se loti inšpekcije ... Vdova hišo deli s tremi dekleti: Sonjo, Ano in Daino, ki se tragikomično in z barvito vnemo spominjajo na Giorgia. Kdo pa je Giorgio, bodo gledalci izvedeli na predstavi.Komedija Pleskarji nimajo spominov bo prva igra, ki jo bodo uprizorili na novo urejenem sovodenjskem odru. Kulturno društvo Sovodnje je namreč v času prisiljene zamrznitve delovanja poskrbelo za sodobne zavese, ki bodo zagotovo pripomogle, da si bo publika s še večjim užitkom ogledala to in bodoče predstave.

Premiera bo v soboto, 8. januarja, ob 20. uri s ponovitvijo v nedeljo, 9. januarja, ob 20. uri v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah. Za oba večera bo potrebna rezervacija. Predstavo, ki traja približno eno uro, si bo mogoče ogledati le s potrdilom o izpolnjevanju pogoja PC in zaščitno masko tipa FFP2. Za informacije in rezervacije sta na voljo naslov e-pošte kdsovodnje@gmail.com in tel. 349-3666161 (Erik).