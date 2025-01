Vaja varnostnih organov v Verdijevem gledališču

V goriškem gledališču Verdi in v okoliških ulicah je danes (28. januarja) v teku vaja varnostnih organov v pričakovanju na odprtje Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo v soboto, 8. februarja. Goriški kvestor Luigi Di Ruscio je že pred nekaj dnevi pojasnil, da se varnostni organi vneto pripravljajo na Evropsko prestolnico kulture in še zlasti na njeno odprtje, na katerem pričakujejo tudi ostrostrelce, pse za odkrivanje eksplozivov, drone. Poleg tega je razložil, da so v preteklih mesecih že izvedli nekaj simulacij v gledališču Verdi, v nakupovalnem središču Tiare in na letališču. Sodelovali so tudi pogajalci, saj je treba biti pripravljeni na vse možne scenarije.