Varna soba v Tržiču želi biti kraj dialoga

»Danes tu ne odpiramo le prostora, ki bo na voljo karabinjerjem, temveč sredstvo v rokah pravosodne policije in predvsem zavetišče za žrtve nasilja. Pomagal nam bo v boju proti nasilju nad ženskami,«je dejal pokrajinski poveljnik goriških karabinjerjev Massimiliano Bolis na včerajšnjem odprtju varne sobe - Una stanza tutta per sé - v Tržiču. Takih sob je v Italiji že 275, ena deluje od leta 2017 tudi v Gorici. V Tržiču so varno sobo odprli na poveljstvu karabinjerjev v Ulici Svete Ane, namenjena je žrtvam nasilja na podlagi spola.

Tovrstne privatne sobe so zaščiteni prostori znotraj policijskih ali karabinjerskih poveljstev, kamor se lahko zatečejo ženske, ki trpijo zaradi nasilja. Tu jim bodo namreč ponudili pomoč, spodbudo in podporo v občutljivem trenutku prijave. Projekt Una stanza tutta per sé, ki se je rodil leta 2014 v Turinu, so poimenovali po istoimenskem eseju Virginie Woolf iz leta 1929. Angleška pisateljica, ki se za tematiko družbenih krivic in pomanjkanja svobode izražanja žensk poslužuje metafor, v svojem eseju trdi, da mora imeti ženska »svoj denar in sobo samo zase, da lahko piše«. Tudi v tem primeru gre namreč za sobo, kjer se lahko ženska svobodno odpre in izpove.

Odprtje sobe za žrtve nasilja v Tržiču je rezultat že utrjenega in plodnega sodelovanja med karabinjerji in organizacijo Soroptimist International, združenjem, ki si na državni ravni prizadeva za pravice žensk in boj proti nasilju na podlagi spola. Predsednica Soroptimist International iz Italije Adriana Macchi je na odprtju posebej izpostavila pomembnost osveščanja. Dejala je, da na povečanje števila pritožb gledajo pozitivno, saj to pomeni, da je zavest o teh pojavih tudi večja. »Nasilje nad ženskami je problem celotne družbe,«je še povedala Macchi in dodala, da »pomeni zaščita žensk zagotavljanje človekovih pravic«. »Ta soba je odgovor na veliko in konkretno potrebo,« je na odprtju dejal goriški prefekt Raffaele Ricciardi. Projekt je posebno pohvalil tudi vršilec dolžnosti župana Antonio Garritani. »To je fizični prostor, ustvarjen za sprejemanje zgodb in pripovedi,«je razložila Adriana Macchi. Prostor želi biti varen in udoben, tak, ki spodbudi prosto komunikacijo. To ne sme biti formalna in mrzla pisarna.

Tudi barve naredijo svoje

Da gre za projekt, ki so se mu posvetili s srcem, je poudarila tudi predsednica goriškega Soroptimist Club Valentina Valenti, ki je še posebej izpostavila, da ta prostor ženskam zagotavlja zasebnost. Slednje se morajo namreč tu počutiti sproščene in gotove, da se lahko mirno in brez zadržkov odprejo, ne da bi jih kdorkoli sodil. Zaradi tega so veliko truda vložili tudi v opremo in barve. Izbirali so mehke in tople odtenke. Za ureditev prostorov, ki želijo biti kraj nemotenega dialoga, je poskrbela arhitektka Luisa Movio. »Varna soba v Tržiču je del širše strategije za boj proti nasilju na podlagi spola, v okviru katere si karabinjerji vsakodnevno prizadevajo za zagotavljanje zaščite žrtvam, pozorno zbirajo in obravnavajo pritožbe in pričevanja ljudi, ki so bili prizadeti zaradi nasilja v družini, zalezovanja, spolne zlorabe in drugih oblik slabega ravnanja,« pravijo karabinjerji in dodajajo, da je obstoj namenskega in zaščitenega prostora, kot je ta, ne le konkreten odgovor na nastajajočo potrebo, ampak znak velike pozornosti, ki jo institucije in združenja namenjajo temu dramatičnemu pojavu, proti kateremu se je treba boriti z odločnostjo in človečnostjo.