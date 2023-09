»Vaš vnuk je povzročil hudo prometno nesrečo«

»Dober dan, karabinjerji tukaj. Vaš vnuk je z avtomobilom povzročil prometno nesrečo. Zadel je žensko z otrokom. Ker gre za hudo kaznivo dejanje, smo ga morali pridržati. Zdaj je na našem poveljstvu in potrebuje 8000 evrov, da plača kavcijo in ga spustimo na prostost.«S temi besedami so v četrtek dopoldne neznani goljufi preko telefona skušali prepričati starejšo Goričanko, naj jim izroči osem tisoč evrov gotovine. »Če doma nimate tako velikega zneska, nam lahko izročite svojo zlatnino ali dragulje,« so pristavili goljufi, vendar ženske niso prepričali, saj je takoj razumela, da gre za poskus goljufije.

Isti dan so goljufi poklicali tudi starejšo žensko v Doberdobu. V tem primeru so povedali, da je prometno nesrečo doživela hčerka. Gospa se je prestrašila, saj jo je telefonski klic presenetil, vendar k sreči tudi sama ni nasedla goljufom. Po prejetem klicu je poklicala sorodnike in hčerko, ki seveda ni doživela prav nobene prometne nesreče.

Goljufi opazujejo svoje tarče

O podobnih primerih smo v prejšnjih letih že poročali. Nekaj starostnikov je na žalost goljufom nasedlo. V tem primeru so jih nepridipravi obiskali na domu in jim pobrali večje ali manjše vsote denarja. Varnostni organi opozarjajo, da večkrat goljufi najprej opazujejo svoje tarče in skušajo razumeti, kako se imenujejo njihovi sinovi ali drugi ožji sorodniki. Nato si priskrbijo njihovo telefonsko številko ali stopijo z njimi osebno v stik. Sogovornika prepričajo, da so karabinjerji, včasih tudi policisti ali finančni stražniki, ter da je eden izmed njegovih sorodnikov iz tega ali onega razloga na njihovem poveljstvu. Zatem zahtevajo gotovino za plačilo kavcije (v prejšnjih letih 4000 ali 6000 evrov) ali pa svetujejo »odvetnika«, ki bi lahko za določeno vsoto denarja rešil vse težave. Varnostni organi pozivajo občane, naj bodo previdni, naj ne izročajo denarja neznancem in naj jih takoj pokličejo, če dobijo sumljiv klic.