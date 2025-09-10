Včeraj predstavitev, danes informativni dan

Tretji razpis Sklada za male projekte GO! 2025 (Small Projects Fund – SPF), ki je bil kot napovedano objavljen v ponedeljek, so včeraj uradno predstavili na sedežu Dežele Fulranije - Julijske krajine v Vidmu. Na dogodku so sodelovali Barbara Zilli, ki je v deželnem odboru odgovorna za finance, Laura Comelli iz organa upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija ter predsednik in direktorica EZTS GO, Paolo Petiziol in Romina Kocina.

Sklad za male projekte, odobren leta 2022, je eno od orodij, ki jih nudi Program Interreg Italija-Slovenija 2021–2027 za podporo strategiji GO! 2025 Nova Gorica–Gorica Evropska prestolnica kulture s kulturnimi, turističnimi in družbenimi dejavnostmi. Sklad financira kratkoročne projekte z omejenim proračunom, namenjene spodbujanju sodelovanja med Italijo in Slovenijo ter ustvarjanju trajne dediščine po letu 2025. Sklad upravlja EZTS GO.

Prijave na tretji razpis SPF - ki je vreden dober milijon oz. 1.026.839,17 evra - so možne od ponedeljka. Rok za oddajo predlogov se izteče v petek, 17. oktobra, opoldne. Projekti morajo trajati največ 12 mesecev, vredni morajo biti med 30.000 in 100.000 evrov. Kot pri vseh projektih Interreg Italija–Slovenija imajo lahko upravičenci sedež v Furlaniji - Julijski krajini in v Pokrajini Benetke na italijanski strani ter v regijah Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška na slovenski strani.

Projekti se morajo osredotočiti na štiri tematska področja. Prvo zadeva pobude za aktivno vključevanje in sodelovanje otrok ter mladih, mlajših od 30 let, drugo pa je namenjeno promociji in zaščiti zelenih površin in vodnih okolij s pomočjo družbeno-kulturnih, umetniških in okoljskih dejavnosti. Tretje področje se osredotoča na razvoj čezmejnih vsebin za uporabo javne infrastrukture, ki je že prisotna na območju Programa, četrto področje pa je namenjeno spodbujanju dobrega počutja in socialne kohezije skozi šport in telesno dejavnost, dostopno vsem.

»Sredstva Sklada SPF GO! 2025 s tretjim razpisom presegajo 10 milijonov evrov, kar potrjuje, da gre za eno najpomembnejših orodij za podporo in spodbujanje čezmejnega sodelovanja v letu EPK Nova Gorica-Gorica in pozneje,« izpostavlja vodstvo EZTS GO, Barbara Zilli pa pričakuje, da bodo rezultati teh projektov »postali del genetske dediščine območja ter bodo oblikovali in polnili z vsebinami še nove pobude«.

Trije informativni dnevi

Za predstavitev tehničnih značilnosti razpisa in nudenje pojasnil potencialnim kandidatom EZTS GO organizira tri informativne dneve: prvo bo danes, 10. septembra, ob 15. uri (v italijanščini in slovenščini) na sedežu EZTS GO v Gorici, drugo bo v petek, 12. septembra, ob 10.30 na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice v Ajdovščini , zadnje pa v sredo, 24. septembra, ob 11. uri v gledališču Goldoni v Benetkah.