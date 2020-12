Včeraj zagnali še vlečnico

Minula sončna nedelja je na zasnežene Lokve pritegnila toliko obiskovalcev, da je nastal pravi prometni kaos. Gibanje je bilo sicer dovoljeno le znotraj občine, torej so Lokve do zadnjega kotička napolnili le domači občani. »K sreči je prišla popoldan policija, ki je pomagala pri usmerjanju prometa, kolona avtomobilov se je naredila do Trnovega,« so o neverjetnem obisku, kakršnega ne pomnijo, povedali domačini. Glede na to, da se debela snežna odeja še nekaj časa ne bo poslovila, se zna ta vikend dober obisk ponoviti, še posebej zato, ker je z nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav znotraj regije dovoljeno prehajati tudi občinske meje.

V nedeljo se je na Lokvah zgodil pravi prometni kolaps. Ceste so bile splužene in normalno prevozne, a so zaradi snega ob straneh že tako nekoliko zožene. Obiskovalci so, potem ko so se zapolnila razpoložljiva parkirna mesta, avtomobile začeli puščati kar ob cesti čez celo vas in tako je bil promet praktično mogoč le še v eno smer, v določenem trenutku pa se je popolnoma ustavil, kar so nam potrdili tudi na novogoriški policiji, od koder so na Lokve napotili krajevno pristojne policiste.

Včeraj so na Lokvah zagnali vlečnico. Smučišče in sankališče sta steptana, tekaške proge so urejene, nam je potrdila Aleksandra Fortin, direktorica novogoriškega javnega zavoda za šport. Vlečnica bo v skladu s trenutno veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19 obratovala vsak dan med 10. in 16. uro, med počitnicami in prazniki med 9. in 16. uro. Cena vozovnice za otroke znaša šest, za odrasle pa osem evrov na dan.

Glede na to, da je slovenska vlada v štirih regijah – med njimi je tudi Goriška – z nekoliko boljšo epidemiološko sliko sprostila nekatere ukrepe, je pričakovati, da bo čez vikend obisk na Lokvah ponovno velik. Na to se pripravljajo tudi tamkajšnji gostinci, ki nameravajo obiskovalcem ponuditi hrano in pijačo za s seboj. Medtem ko v dolini gostinci že nekaj časa prakticirajo ta način ponudbe, bodo v Gostilni Lokve, Gostilni Winkler in na Izletniški kmetiji pri Ukovih to naredili prvič za prihajajoči vikend, pri čemer se bodo morali gostje držati ukrepov, po katerih hrane in pijače ne bodo smeli zaužiti v neposredni bližini lokalov, opozarja Martina Gorjan Sulič iz Gostilne Winkler.