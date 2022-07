Več je še aktivnih žarišč, ogenj zdaj ogroža Gabrje

Po prvih jutranjih informacijah je noč na goriškem Krasu minila precej mirno, še vedno pa je aktivnih nekaj žarišč. Na delu so bili celo noč gasilci z obeh strani meje in prostovoljci civilne zaščite. Najhuje je zdaj v okolici Gabrij, kjer je ogenj pod nadzorom, a še v bližini hiš. Tako nam je povedal Mirko Sardoč, član civilne zaščite iz Zgonika.

Okrog 2. zjutraj so se dežurne ekipe premaknile na območje Brestovca, kjer so gasile dve manjši požarišči, po približno uri pa so ogenj pogasili. Gasilci in prostovoljci so imeli nekaj težav zaradi težjega dostopa do požarišč, saj je gorelo v gozdu, a so bili temu kos, so nam povedali prostovoljci iz Sovodenj.

»Žarišč je še veliko, povsod malo gori. Zdaj pričakujemo prihod pomoči z zraka,« je še povedal Sardoč, nekdanji župan Zgonika.

Več sledi