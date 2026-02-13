Po pustu bodo začeli obnavljati Cesto za Lazaret

»Takoj po pustu bomo začeli z obnovo Ceste za Lazaret in jo delno zaprli,« je včeraj napovedal miljski župan Paolo Polidori. Omenjena cesta povezuje Milje z Debelim rtičem, od 19. februarja bo odsek med parkiriščem kopališča Boa Beach pred Punto in logistično bazo v Lazaretu do maja zaprt za promet in pešce.

Dela bodo sicer opravljali med nekdanjim internatom Figli del Popolo in logistično bazo. Trajala bodo tri mesece in prav toliko časa bo cesta zaprta. »Intervencija spada v izredno vzdrževanje območja, na katero so novembra leta 2023 nepričakovano udarili siloviti valovi,« je spomnil župan, »od takrat smo sicer poskrbeli za varnost in cesto po krajšem obdobju zapore ohranili odprto, zdaj pa je prišel čas, da stanje v celoti saniramo.« Za večji poseg je deželna civilna zaščita miljski občini dodelila še okrog 300 tisoč evrov, potem ko je pred dvema letoma po ujmi za prva dela prispevala 275 tisoč evrov.

Kako do Lazareta

Zaprtje cestnega odseka bo marsikomu povzročilo težave, zlasti tovornim vozilom – čeprav samo manjšim, ker je vožnja po tisti cesti za večja vozila prepovedana –, ki bodo morala iz Slovenije ali Italije priti do Punte oz. Lazareta po Rabujezu. »Obvestili bomo občini Koper in Ankaran in prosili, naj širijo novico med občani,« je dejal Polidori, »začasnim težavam se žal ne moremo izogniti. Območje bi bilo lahko vsak hip izpostavljeno morski sili.«

Poveljnik miljske lokalne policije Roberto Dellosto je pojasnil, da bo linijski avtobus vozil do parkirišča pri kopališču Boa Beach, kjer bo parkiranje zato prepovedano. Delno bo površina namenjena skladiščenju materiala in opremi gradbišča. Vse voznike pozivajo, naj se poslužujejo stranskih cest nad Lazaretom samo, če je to res nujno. Blizu meje se nahaja nekaj lokalov in restavracij, ki so že leta 2023 občutili posledice ujme in bodo zaradi zapore spet oškodovani. Res je, da se bodo dela končala pred poletjem, ko se sezona še ne bo začela.