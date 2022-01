Več kot 200 prostovoljcev goriške Karitas pomagalo šibkejšim v letu 2021

Tudi v drugem letu pandemije je goriška nadškofijska Karitas nadaljevala svoje poslanstvo in z 231 prostovoljci na razne načine pomagala šibkejšim. V novem letu 2022 pa želijo svoje delovanje še okrepiti, posebej na Tržiškem, radi pa bi tudi povečali čezmejno sodelovanje z novogoriškim Humanitarnim društvom Kid. Obračun opravljenega dela v letu 2021 je v daljšem poročilu podal direktor nadškofijske Karitas, diakon Renato Nucera. »Kljub pandemiji je to bilo pozitivno leto, v smislu da pri Karitas nismo nikoli prekinili delovanja, vseskozi smo stali ob strani družinam in posameznikom, ki so nas potrebovali. Podaljšali smo odpiralni čas za solidarnostne trgovine, in tudi svetovalnice so bile vselej na razpolago. Imeli smo srečo, da med uslužbenci ni prišlo do okužb, zaradi katerih bi morali zaustaviti dejavnost,« pravi Nucera.

Omrežje nadškofijskih svetovalnic, ki ima kar 21 izpostav od Gorice do Tržiča in Krmina, je v minulem letu prisluhnilo 858 družinam, kar pomeni 2282 ljudem. V svetovalnicah, ki so letos bile odprte 35 ur na teden, nudijo osebam v ekonomski ali socialni stiski posluh ter podporo, tako moralno kot konkretno. Med osrednjimi dejavnostmi goriške Karitas so solidarnostne trgovine, kjer imajo občani na voljo živila. Trgovine v Gorici, Tržiču, Gradišču in Červinjanu je obiskalo 683 družin, skupno 1824 oseb. Štiri trgovine so bile odprte 2184 ur in so razdelile hrano v vrednosti 363.440,42 evra. Izdelke so darovali Banka hrane (Banco alimentare), njihov nakup so financirali tudi s sredstvi evropskih skladov FEAD in državnega namenskega sklada. Hrano so darovali tudi večji marketi, kmetije, pekarne in druga podjetja z goriškega prostora. Delovanje so podprli še Fundacija Goriške hranilnice, občine Tržič, Červinjan, Gorica, Gradišče ter banka CrediFriuli. Nadškofijska Karitas je s svojimi sredstvi nakupila »le« 12.000 evrov hrane. Kar se tiče hrane, v župnijskem domu sv. Mihaela v Tržiču deluje tudi menza, ki šest dni na teden nudi topel obrok povprečno 30 osebam, v nekaterih dneh jih je skoraj 50. Nakup hrane podpirajo tudi podjetji SBE in A2A. V Gorici pa je v menzi pri Kapucinih dnevno približno 25 oseb, za katere skrbi 30 prostovoljcev.