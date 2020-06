Več tatvin, manj nasilja

V zadnjem letu so karabinjerji goriškega pokrajinskega poveljstva obravnavali 2724 kaznivih dejanj. Aretirali so 155 ljudi in jih ovadili 1153. Od prvega junija 2019 do konca maja letošnjega leta so obravnavali 958 kraj, kar nekaj manj kot med prvim junijem 2018 in koncem maja 2019, ko so našteli 1301 tatvino, več pa je bilo primerov nasilja. V zadnjem letu so karabinjerji na Goriškem zabeležili 13 primerov spolnega nasilja, v katerih je žrtev imela več kot 14 let (lani je bilo teh primerov 7), v dveh primerih pa je bila žrtev zlorabe mlajša od 14 let; med prvim junijem 2018 in koncem maja 2019 primerov nasilja nad mlajšimi od 14 let niso obravnavali.Priložnost za predstavitev delovanja karabinjerskega poveljstva je bila včerajšnja obletnica ustanovitve reda, do katere je prišlo pred 206 leti. Svečanost so priredili na poveljstvu na Verdijevem korzu v Gorici. Iz znanih razlogov je slovesnost letos potekala v okrnjeni obliki: navzoča sta bila goriški prefekt Massimo Marchesiello in goriški poveljnik karabinjerjev Alessandro Carboni.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.