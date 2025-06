Večer v znamenju vseh barv in jezikov sotočja

»Tiho poješ svojo si popevko, ko pritečeš mimo Sabotina, Soča,« pravi pesem Tiho poje Ljubke Šorli, ki jo je poleg drugih pesmi recitiral Miro Černic na literarno-glasbeni predstavi prejšnji petek v Sovodnjah. Lepo zasnovano predstavo Vse barve sotočja sta oblikovala zbor Ensemble Združenja staršev Romjan in Romjanski muzikanti pod vodstvom Silvie Pierotti. Večer je potekal v petek v dvorani doma Jožefa Češčuta.

Uvodoma je publiko in nastopajoče pozdravila predsednica goriške ZSKD Maja Humar, ki je med drugim povedala, da je večer nastal v sklopu medkulturnega projekta Cross-Culture – Srečanje kultur – Narava brezmejno, ki obravnava naravne lepote, v tem primeru reke. Festival prirejata Zveza kulturnih društev Nova Gorica in goriško združenje Porte a Nordest v sodelovanju z ZSKD in furlanskim filološkim združenjem. Maja Humar je še dodala, da ZSKD letos proslavlja svojo 80-letnico in je v vsem tem času podpirala, povezovala in spodbujala ustvarjalnost Slovencev v Italiji ter drugih kulturnih skupnosti, ki tu sobivajo. Izpostavila je tudi zadovoljstvo, da se srečujemo v duhu povezovanja, sprejemanja in praznovanja raznolikosti, ki bogati naš prostor. Kultura je most med jeziki, generacijami, izkušnjami in zgodbami je še dejala Maja Humar.

Svoj pozdrav je v imenu sovodenjske občine prinesla odbornica za kulturo Alida Passon. Ocenila je, da so zaradi prisotnosti dveh rek Sovodnje najbolj primerna lokacija za tovrstno prireditev.

Preplet glasbe in poezije

V programu, ki je sledil, so nastopali omenjena romjanska ansambla ter Moški pevski zbor Skala iz Gabrij, ki ga vodi Aljoša Saksida. Nastopili so tudi solisti Boris Černic, Elena Cettul, Lara Černic in Denis Vicenzini. Vsak na svoj način so predstavili in opevali vodne tokove, ki omogočajo življenje na območjih, skozi katere tečejo. Publiki je prireditev ponudila preplet glasbe, petja in poezije ter je zajela raznolik repertoar, od klasičnih pa so sodobnejših del.

O rekah v več jezikih

Na sovodenjskem večeru so bile seveda najbolj prisotne reke Soča, Vipava in Timava, ki so jih svojčas opevali tudi znani pesniki in pisatelji, kot so Simon Gregorčič, Jakob Aljaž, Oskar Dev, Tone Pavček, Ljubka Šorli, Giuseppe Ungaretti, pa glasbeni ustvarjalci Vlado Kreslin, Ubald Vrabec, Henry Mancini, Narciso Miniussi in drugi. Veliko teh pesmi je bilo uglasbenih že daleč nazaj, kar nekaj pa so jih ravno za petkovo priložnost uglasbili in priredili Aljoša Saksida, Peter Gergolet, Silvia Pierotti, Zorko Harej, Patrick Quaggiato in Denis Vicenzini.

Besedila pesmi so bila v več jezikih: ob slovenščini so se v recitatorskih in pevskih točkah zvrstile še italijanščina, furlanščina in angleščina, odmevalo je tudi narečje iz Laškega. Za to priložnost so izdali tudi brošurico z vsemi pesmimi in ustreznimi prevodi.