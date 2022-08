Velika požarna ogroženost le še v Ajdovščini

Uprava RS za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglaša preklic požarne ogroženosti naravnega okolja, ki je bila razglašena 20. julija. Velika požarna ogroženost še vedno velja v občini Ajdovščina, je zapisano na spletnem portalu vlade. Uprava za zaščito in reševanje na podlagi uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju z današnjim dnem razglaša preklic zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Uprava prav tako preklicuje veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vseh občinah v državi, za katere je bila požarna ogroženost razglašena istega dne, torej 20. julija. Velika požarna ogroženost še vedno velja v občini Ajdovščina.

Z dnem preklica velike požarne ogroženosti naravnega okolja bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija prenehala izvajati poostren nadzor nad spoštovanjem razglasa požarne ogroženosti.