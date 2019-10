Videmska univerza pridobila nove prostore v Gorici

Videmska univerza je z novim študijskim letom v Gorici pridobila dodatne prostore: uredila si jih je v nekdanjem jezikovnem liceju Paolino d’Aquileia, ki so ga v prejšnjih mesecih ukinili. Te prostore po novem obiskujejo študentje smeri za stike z javnostmi, ki so se že nekaj časa spopadali s prostorsko stisko.

»Uporabljali smo kinodvorano Kinemax, vendar to ni zadoščalo našim potrebam. Lani smo v prvem letniku smeri za stike z javnostmi sprejeli 200 študentov, letos so številke približno iste. V teh tednih so v teku še zadnji premiki znotraj fakultet, zato podatki še niso dokončni. V drugem letniku je študentov približno 180, v tretjem pa okoli 150,« razlaga profesorica Renata Kodilja, koordinatorka smeri za stike z javnostmi in podiplomske smeri poslovnega komuniciranja.