Videonadzor in odstranitev dreves ob cesti na občinskem ozemlju

Na sredinem zasedanju števerjanskega občinskega sveta so potrdili spremembo proračuna št. 5, s katero so nekaj sredstev preusmerili v tri projekte. Števerjanska občinska uprava je po uspešni prijavi na razpisih za sredstva za varnost in pridobitev videonadzornih sistemov prejela 11.290,70 evra v letu 2019 in 11.150,57 evra v letošnjem letu. Deželnima prispevkoma je uprava dodala še 7000 evrov iz lastnega upravnega presežka. Ker je dodeljena vsota prispevka razmeroma nizka, je občina sredstva namenila v prvi vrsti namestitvi videonadzornih kamer na nekaterih vhodih v vas.

Iz upravnega presežka je občinska uprava namenila tudi 5000 evrov, katerim bo dodala še 5000 evrov deželnega prispevka, za odstranitev dreves ob cesti na občinskem ozemlju. Zaradi izrednih razmer v tem letu je projekt trenutno zamrznjen. Občinska uprava se bo v januarja 2021 prijavila na deželni razpis za delitev sredstev na podlagi zakona št. 10 iz leta 2010. Le-ta predvideva čiščenje obcestnega pasu parcel, ki v zemljiški knjigi niso označene kot gozd. Občinska uprava bo vzporedno pripravila tudi načrt čiščenja gozdnih zemljišč. Z dodatkom 50.000 evrov pa bo uprava tudi poskrbela za zaključna dela za širitev števerjanskega pokopališča.