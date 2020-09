Videopoklon bazoviškim junakom

Ob 90. obletnici ustrelitve štirih bazoviških junakov je ženska vokalna skupina Danica na svojem Youtube kanalu objavila videoposnetek s pesmijo Bazovica skladatelja Frana Venturinija. Videoposnetek je nastal po zamisli Viljene Devetak in Jane Drasič, montiral ga je Aljoša Gergolet, medtem ko je za fotografije poskrbela Valeria D’Alberto. V videu nastopajo pevke ženske vokalne skupine Danica z Vrha, pevci moške vokalne skupine Sraka iz Štandreža in člani pihalnega orkestra Kras iz Doberdoba, ki so leta 2015 ob 70. obletnici osvoboditve nastopili na koncertu v Kulturnem domu v Gorici in ob priložnosti posneli tudi zgoščenko Biseri Svobode. Posnetek pesmi Bazovica, ki so jo zapeli pred petimi leti, so uporabili za video, s katerim so se poklonili bazoviškim junakom. Kadre, ki jih vidimo na posnetku, pa so posneli v poletnih mesecih, ko so se po skupinah odpravili v Bazovico. »Ob 70. obletnici osvoboditve smo v glasbeno produkcijo vložili veliko truda in denarnih sredstev, nismo pa imeli drugih priložnosti, da bi koncert ponovili. Letos smo torej izkoristili priložnost, da skladbo Bazovica ponovno uporabimo v videoposnetku v poklon bazoviškim junakom,« pojasnjuje Viljena Devetak. Videoposnetek je na voljo na naši spletni strani.