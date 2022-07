Vipava je po Rubijah presahnila

Zaradi dolgotrajne suše in izredno nizkega vodostaja tako podtalnice kot reke Soče je presahnila tudi Vipava pri Sovodnjah. Do Rubij se po strugi še vedno pretaka voda in z njenim pomanjkanjem ni težav. Po Rubijah večji del vode iz Vipave ponikne zaradi zelo nizkega nivoja podtalnice in obenem zaradi nizkega vodostaja Soče; v najbolj globokih tolmunih pri Sovodnjah je še vedno nekaj vode, vendar se bo tudi njihova gladina počasi znižala, tako da bo jutri ribiški zavod Ente tutela patrimonio ittico poskrbel za izlov rib, ki so ustale ujete v njih. Pri izlivu v Sočo Vipave v bistvu ni več; v nekaterih predelih je struga popolnoma suha. Tako nizkega vodostaja domačini ne pomnijo, mogoče je bilo tako malo vode le leta 2003.