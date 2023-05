Vipavski vinski vlak je že pravi hit

Domiselne in inovativne ideje si tudi v turizmu tlakujejo pot k uspehu. Eden od takšnih dokazov je vinski vlak Vipavske doline, ki je ena največjih aktualnih uspešnic turistične ponudbe tega dela Slovenije. Združuje namreč raznoliko ponudbo vrhunskih vin in oljčnega olja Vipavske doline ter promovira njeno bogato kulturno dediščino. In ne le to: dokazuje tudi, kako je na trajnosten način po dolini popeljati večje skupine ljudi ter hkrati pri življenju ohraniti praktično zapuščeno železniško progo.

Izvirna ideja je zrasla na zeljniku Matjaža Zgonika, ki se je povezal z Janijem Peljhanom, direktorjem in lastnikom turistične agencije Burjatik iz Ajdovščine. »Projekt smo začeli razvijati že pred epidemijo covida, nato so se začela pogajanja s Slovenskimi železnicami, da so nam idejo dovolili izpeljati in postali naš partner,« se spominja Peljhan. K sodelovanju so povabili tudi tukajšnje vinarje in gostince ter Konzorcij vinogradnikov in vinarjev spodnje Vipavske doline.

Po skoraj zapuščeni železniški progi med Ajdovščino in Novo Gorico se je vinski vlak prvič zapeljal v septembru 2021, lani so izpeljali sedem voženj, letošnje leto pa je očitno leto rekordov. »Že spomladi smo začeli s sedmimi vožnjami vinskega vlaka in prebojem na avstrijski trg, saj predvsem z avstrijske Koroške dobivamo ogromno gostov. Podobnega turističnega produkta v okolici praktično ni, mi pa se učimo sproti ter z vsako vožnjo spoznamo nekaj novega in kaj novega dodamo,« pravi Jani Peljhan. Kot dodaja, vinski vlak po Vipavski dolini vozi od oktobra do maja, torej v t.i. »mrtvi« turistični sezoni. »Poleti imamo v turizmu vsi preveč dela, jeseni, pozimi in spomladi pa je še ogromno prostora za razvoj,« je prepričan.

Vinski vlak je seveda namenjen predvsem ljubiteljem vin, pa tudi tistim, ki si želijo pestrost vipavskih vin spoznati na nekoliko drugačen način. Kot poudarja Mojca Mavrič Štrukelj, svetovalka specialistka za vinogradništvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, se vipavska vina uvrščajo v slovenski, pa tudi v evropski vrh, za dolino pa so značilna zelo raznolika vina. Tukajšnji vinogradniki namreč sadijo kar 32 različnih sort vinske trte, med njimi sta tudi dve avtohtoni - pinela in zelen.