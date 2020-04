Virtualna kavarna tokrat novinarsko obarvana

Ekipa GO! 2025 tudi ta teden pripravlja srečanje v virtualni kavarni. Jutri ob 9. uri bo gostila dva novinarja. Iz Rima se bo oglasil Janko Petrovec: dramski igralec, prevajalec in novinar, dopisnik RTV Slovenija iz Italije, človek, ki v teh tednih pripravi tudi do deset novinarskih prispevkov na dan. Iz Trsta pa se bo javil Igor Devetak, Goričan, novinar in publicist, odgovorni urednik Primorskega dnevnika in član delovne skupine za pripravo kandidature GO! 2025.

Pogovor bo tekel o epidemiji, o resnici in lažeh, o spreminjajočem se javnem mnenju in o tem, kako bomo po krizi Slovenci in Italijani spet zaživeli skupaj. Gosta se bosta dotaknila tudi provokativnega vprašanja: bomo dobili nazaj prepustnice? V živo se bo na Facebook strani GO 2025 Nova Gorica – Gorizia tokrat začel ob 9. uri. Za tiste, ki bodo zamudili neposredno javljanje, bo pogovor kasneje ravno tako na voljo na istem mestu. Tudi tokrat gledalce vabijo, da gostoma v živo postavljajo vprašanja v komentarjih pod javljanjem.