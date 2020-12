Virus še dodatno povečal socialno stisko

Na Goriškem je pandemija povzročila največ težav znotraj socialno ogroženih družin, ki so se že itak soočale s finančno stisko. O združenjih in ustanovah, ki jim nesebično zagotavljajo pomoč, so se v ponedeljek pogovarjali na spletnem srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki Rdečega križa, nadškofijske Karitas in občinske uprave. Večer, ki ga je organizirala skupina I visionari v sodelovanju z goriško pastoralno enoto, spada v niz srečanj, posvečenim aktivnemu sodelovanju Goričanov na kulturnem, socialnem in političnem področju. Preko platforme Zoom in v živo na Facebook strani goriške pastoralne enote so se z Danielom Baisserom pogovarjali predsednica goriškega Rdečega križa Ariella Testa, občinska odbornica za socialo Silvana Romano in odgovorni za nadškofijski Karitas Renato Nucera.

Da je letošnja pandemija poslabšala stanje manj premožnih ljudi in povišala prag revščine, so potrdili vsi govorniki. Pandemija zaostruje tudi druge socialne potrebe, ki jim prostovoljci goriškega Rdečega križa skušajo biti kos. Trenutno šteje goriška sekcija Rdečega križa okrog 177 prostovoljcev, najbolj pa se posvečajo centru za socialno podporo, socialni zdravstveni ambulanti in pomoči starejšim osebam. »Moramo se zavedati, da je Gorica mesto starejših ljudi, ki večkrat živijo sami in nimajo stikov niti s sosedi, kar je večkrat kruta in žalostna realnost. Skupaj z drugimi socialnimi ustanovami smo vzpostavili sistem za spremstvo in pomoč starejšim,« je na srečanju opisala predsednica goriške sekcije Rdečega križa Ariella Testa.