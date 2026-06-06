Vlak bo Benetke povezal s Soško in Vipavsko dolino

Dežela Veneto je odslej bolj povezana s Furlanijo - Julijsko krajino, poleg tega pa še s Slovenijo. Pred kratkim je namreč zaživel projekt T4T - Time for Train, ki po oceni njegovih partnerjev (med glavnimi so Turizem Bohinj, Venetian Cluster iz Benetk, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina) predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu povezovanju destinacij ob Bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezal Benetke z Goriško ter naprej Soško in Vipavsko dolino.

V okviru projekta so partnerji za letošnjo pomlad pripravili čezmejne turistične pakete, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kombinacijo potovanja z vlakom, obiskov festivalov in kulturnih dogodkov, lokalne gastronomije ter doživetij v naravi, poseben poudarek pa namenjajo dogodkom v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025, je pred kratkim poročala STA. Naj tudi spomnimo, da je novogoriško-goriški projekt Evropske prestolnice kulture že lani doprinesel čezmejno železniško povezavo med Novo Gorico in Gorico.

»Projekt T4T predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu povezovanju destinacij ob Bohinjski progi ter celotnega čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo. Želimo pokazati, da je vlak lahko sodoben, trajnosten in privlačen način odkrivanja prostora, hkrati pa pomemben del skupne kulturne in zgodovinske identitete tega območja,« je poudaril Klemen Langus, direktor Turizem Bohinj, ki je vodilni partner projekta T4T.

Odprli so jo 19. julija 1906

V nadaljevanju bodo pripravili tudi poletne in jesenske turistične pakete, med katerimi bodo v ospredju predvsem dogodki ob 120-letnici Bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem. Odprli so jo 19. julija 1906, okrogla obletnica pa bo dodatna priložnost za promocijo železniške dediščine, trajnostne mobilnosti ter povezovanja turistične, kulturne in gastronomske ponudbe ob progi.

Kot so zapisali, je ključni cilj projekta v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 razvoj skupnih turistično-kulturnih paketov in promocijskih aktivnosti, ki obiskovalcem omogočajo trajnostno raziskovanje prostora z vlakom in javnim prevozom. Poseben poudarek je namenjen povezovanju kulture, gastronomije, trajnostne mobilnosti in doživetij ob Bohinjski progi ter na širšem čezmejnem območju med državama.

Projekt naj ne bo začasen

Partnerji so v začetni fazi projekta pripravili analizo železniških povezav, dostopnosti destinacij in obstoječih kulturnih ter turističnih dogodkov na območju med Italijo in Slovenijo. Nato so oblikovali prve turistične pakete ter pripravili skupni komunikacijski in promocijski načrt za promocijo trajnostnih čezmejnih potovanj z vlakom. Projekt vključuje tudi pripravo modela za dolgoročno nadaljevanje in nadgradnjo skupnih turističnih produktov po zaključku projekta.