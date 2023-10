Vlomilci na delu v sovodenjski občini

Neznani tatovi so v sredo dopoldne vlomili v hišo na Štradalti, ki povezuje državno cesto št. 55 s Sovodnjami. »Do vloma je prišlo med 10. in 13. uro. Prepričana sem, da so me opazovali, saj se zdoma odpravljam večkrat na dan, tako da so v sredo točno vedeli, kdaj me ni bilo doma,« nam je včeraj pojasnila stanovalka in izpostavila, da imajo pri hiši dva psa čuvaja pasme pitbull, vendar se vlomilci za njiju niso kaj dosti zmenili. »Mogoče so psoma ponudili hrano s pomirjevalom, mogoče so ju zapodili z ultrazvoki. Kakorkoli, v hišo so vlomili skozi protivlomna vrata in zatem prebrskali celo stanovanje. Pobrali so nam vse zlato, medtem ko so srebro pustili,« nam je povedala stanovalka, ki je vlom prijavila karabinjerjem.